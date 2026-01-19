A Justiça mandou a júri popular o produtor rural Carlos Teles Vieira, de 47 anos, pelo assassinato do comerciante José Carlos Pereira Sampaio, de 57, crime ocorrido no bar da vítima, no distrito de Roselândia, em Bela Vista de Goiás, em 1º de março de 2025. É a segunda vez que Carlos é pronunciado, sendo que a primeira vez - em setembro do ano passado - foi anulada por excesso de linguagem utilizado na fundamentação, algo que fere a regra da imparcialidade do magistrado.\nA defesa não conseguiu com que o produtor rural respondesse por homicídio privilegiado, tipificação prevista no Código Penal para casos em que o acusado age sob o domínio de violenta emoção e que pode reduzir a pena de um sexto a um terço. Desde que se entregou, três dias após o crime, Carlos tem argumentado que matou a vítima motivado por um ódio que vinha sido nutrido por 28 anos por um suposto estupro nunca formalmente denunciado cometido por José Carlos contra sua esposa.