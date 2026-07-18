- drogas itaruma aviao (1.3433302)\nA Justiça manteve a prisão do piloto Henrique Donizeti Ferri, de 32 anos, suspeito de carregar 340 kg de cocaína e incendiar o avião após um pouso forçado, em Itarumã, na região sudoeste do estado. De acordo com o Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO), o homem passou por audiência de custódia na sexta-feira (17) e teve a prisão preventiva decretada.\nConforme divulgado pelo MPGO, na decisão foram apontados indícios de participação em organização criminosa voltada para o tráfico interestadual de drogas, risco de reiteração e possibilidade de fuga. Em nota publicada pelo POPULAR nesta sexta-feira (17), a defesa do suspeito informou que o suspeito está sendo acusado de ser ‘mula do tráfico’ e vai solicitar um habeas corpus.\nA gente entende que as circunstâncias pessoais e judiciais do nosso cliente são favoráveis. Ele não registra qualquer antecedente criminal, é pessoa trabalhadora, sem antecedentes, pessoa com residência fixa, remuneração lícita. A figura da qual ele está sendo acusado é o que é denominado na doutrina como a 'mula do tráfico'. E a 'mula do tráfico' nos tribunais superiores tem conseguido alguns benefícios exatamente por essa questão de não serem pessoas dedicadas à atividade criminosa, não serem pessoas que participam de organizações criminosas", afirmou o advogado Luís Henrique Viana.