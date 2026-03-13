O síndico Cléber Rosa de Oliveira confessou ter matado a corretora Daiane Alves Souza (Wildes Barbosa/ O Popular e Arquivo Pessoal/ Nilse Alves Pontes)\nA Justiça decidiu manter preso o síndico Cléber Rosa de Oliveira, acusado de matar a corretora de imóveis Daiane Alves Sousa, de 43 anos, em Caldas Novas, no sul de Goiás. A decisão foi tomada pela 1ª Vara Criminal da comarca, durante a revisão obrigatória da prisão preventiva na última quarta-feira (11). No caso, a Justiça entendeu que não surgiram fatos novos que justifiquem a soltura de Cléber e que ainda há indícios de que ele tenha cometido o crime, além de risco caso responda ao processo em liberdade.\nAo POPULAR, a defesa de Cleber Rosa informou que apenas se manifestará sobre as circunstâncias do caso, decisões judicias e demais eventos do processo nos próprios autos.