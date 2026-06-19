A Justiça de São Paylo negou o pedido de habeas corpus a dois dos três instrutores presos pela morte da jovem Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, 21, arremessada sem a corda de segurança durante um salto de rope jump em Limeira (SP).\nJustiça apontou para a necessidade de uma análise mais aprofundada das investigações. A decisão, publicada ontem, envolve Luis Felipe Feliciano Egoroff, 32, e Maicon Fernandes Cintra, 41. O outro preso, identificado como Vitor de Freitas Gonçalves, 27, não é citado, já que sua defesa não entrou com o pedido de liberdade.\nJovem que morreu em salto de rope jump é enterrada em São Paulo\nPassageiro de moto por aplicativo morre após ser atropelado por ônibus em trecho da Avenida Mutirão; imagens fortes\nMédico assina acordo e escapa de ser julgado por 2 mortes na T-63 após 'voar' com o carro