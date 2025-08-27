Hospital e Maternidade Dona Iris será administrada pelo Instituto Patris (Wesley Costa / O Popular)\nO Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) negou um pedido de liminar para barrar a contratação de Organizações Sociais (OSs) para gerenciar as maternidades municipais de Goiânia, protocolada pelos parlamentares petistas, os vereadores Fabrício Rosa e Edward Madureira, e o deputado estadual Mauro Rubem.\nA ação buscava a suspensão imediata da Portaria 140/2025 e do Edital de Chamamento Público nº 001/2025, alegando que representavam um risco de precarização da saúde pública municipal. Contudo, a Justiça entendeu que não houve irregularidades por parte da prefeitura, e que o caso não demonstrava urgência que justificasse o imediato cancelamento. A decisão foi assinada na terça-feira (26) pelo juiz William Fabian da 4ª Vara de Fazenda Pública Municipal e de Registros Públicos.