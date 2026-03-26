A Justiça de São Paulo negou o pedido liminar (medida provisória e urgente) para soltar o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, 53, preso acusado do feminicídio da esposa, a soldado Gisele Alves Santana, 32, e fraude processual. Ele nega ter praticado o crime.\nPedido da defesa de Rosa Neto foi analisado nesta terça-feira (24) pelo desembargador Cesar Augusto Andrade de Castro. O magistrado da 9ª Câmara de Direito Criminal considerou que a questão deve ser apreciada pelos demais integrantes do colegiado, segundo explicou o advogado do tenente-coronel, Eugênio Malavasi, à reportagem. O defensor disse entender que o fundamento usado pelo desembargador está "juridicamente correto".\nA solicitação da defesa ainda será analisada pelo colegiado da 9ª Câmara Criminal. Em conjunto, o grupo de desembargadores examinará o pedido de habeas corpus, podendo optar pela soltura ou não de Neto. Ainda não há data para a decisão do colegiado.