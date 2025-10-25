Gelasio Franco Filho (Divulgação/ Delegado Humberto Teófilo)\nA Justiça de Goiás determinou que o nome do policial civil aposentado, Gelasio Franco Filho, de 63 anos, seja incluído na lista vermelha da Interpool, tornando-o procurado internacionalmente. Segundo o delegado Humberto Teófilo, Gelasio atuou no 5º Distrito Policial de Goiânia e foi condenado a mais de 13 anos de prisão por estupro de vulnerável contra crianças do seu convívio familiar.\nVeja reportagem da TV Anhanguera: Justiça manda incluir nome de Policial Civil aposentado de Goiás na Interpol\nO POPULAR não localizou a defesa de Gelasio até a última atualização desta reportagem.\n-Webstories - Policial condenado por estuprar parentes é incluído na lista da Interpol (1.3328656)\nEx-deputado Iram Saraiva Júnior é preso suspeito de estuprar criança de 2 anos