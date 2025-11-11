A Justiça de Goiás reconheceu a união estável entre três homens que vivem juntos há quase seis anos. O trisal é formado pelo professor Túlio Adriano Marques Alves Gontijo e pelos empresários Wellington Ferreira da Costa e Lucas Santana Delgado. A decisão foi assinada na última sexta-feira (7) pela Vara de Família de Jataí, no sudoeste goiano.\nSegundo a sentença, Túlio e Wellington já viviam juntos desde 2014 e registraram oficialmente a relação em cartório no ano seguinte. Em 2019, os dois iniciaram um relacionamento com Lucas, que passou a morar com eles e a fazer parte da mesma família.\nAo POPULAR, Túlio conta que conheceu Lucas a partir de um grupo de amigos em comum, e começaram a conversar, ampliando o contato para Wellington.\nA gente começou a conversar, se conheceu e se gostou. E, logo um tempo depois, ele veio morar com a gente."