O Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) rejeitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) contra o empresário Eliel Levistone Silva e Souza, investigado por supostos crimes relacionados à negociação de carros de luxo envolvendo o cantor Lucas Lucco. A decisão concluiu que não havia elementos suficientes para dar continuidade ao processo e apontou falhas na denúncia. O caso ganhou repercussão após o cantor e o pai dele serem indiciados pela Polícia Civil (PC), mas o sertanejo alegar que ambos foram enganados por Eliel, o apontando como um falso advogado.\nO POPULAR entrou em contato com o MPGO e com a assessoria do Lucas Lucco, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.\nA denúncia apontava ao empresário os crimes de exercício ilegal da advocacia e falsidade de documento particular, além de citar um conflito envolvendo negociações de veículos da marca Porsche. Segundo o MPGO, Eliel teria usado um termo de distrato supostamente falsificado, com assinatura digital de Lucas Lucco, e apresentado um comprovante falso de pagamento de custas judiciais para fundamentar uma ação de busca e apreensão de um Porsche Cayman GT4.