A Justiça suspendeu liminarmente o contrato da Prefeitura de Goiânia com o Serviço Social da Indústria (Sesi) para realização de perícias médicas de servidores públicos municipais. A decisão assinada na noite desta quarta-feira (20) atende a recurso interposto pelo deputado estadual Mauro Rubem (PT) em meio a uma ação popular que cobra a suspensão do acordo firmado em abril no valor de R$ 9 milhões por dispensa de licitação, e leva em consideração pareceres do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) e do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO) também contrários ao contrato.\nAssinada pelo desembargador Itamar de Lima, a decisão derruba outra proferida pelo magistrado de primeiro grau e suspende o contrato até uma definição definitiva sobre a ação. Ao acatar o recurso do deputado, o desembargador argumentou que a contratação direta não se enquadra no fundamento legal utilizado para sua justificativa, com base na Lei de Licitações. Além disso, diz que o serviço de perícia médica “trata-se de atividade típica de Estado, com evidente impacto sobre a esfera jurídica dos servidores públicos, razão pela qual sua delegação a entidade privada sem respaldo normativo expresso configura possível violação aos princípios da legalidade e da supremacia do interesse público”.