A Justiça suspendeu por 120 dias a desocupação de uma área do Residencial Real Conquista, na região sudoeste de Goiânia. A decisão, desta quarta-feira (6), foi do juiz plantonista Danilo Farias Batista Cordeiro, que determinou que a Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) intervenha no caso. O pedido de suspensão foi feito pela Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO).\nNo início de agosto, a Prefeitura de Goiânia havia notificado as famílias residentes do local, que fica às margens do Córrego Baliza, em área de preservação permanente (APP). De acordo com a Secretaria Municipal de Eficiência (Sefic), a área tem cerca de 250 mil metros quadrados (m²) de extensão e está localizada entre os setores Real Conquista e Jardim Itaipu.\nNo mapeamento realizado pela pasta, foram encontradas 13 ocupações de alvenaria no local, sendo algumas em construção ainda. Em outro ponto, estão presentes 8 ocupações improvisadas com lonas e madeira. Como a desocupação estava programada para acontecer nesta quarta, algumas dessas ocupações já foram abandonadas pelos moradores. Ao POPULAR, um morador da área disse que forças policiais circularam pelo local nesta quarta, mas não promoveram nenhuma ação violenta.