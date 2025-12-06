O Tribunal de Justiça de Goiás suspendeu, por meio de decisão liminar, o Edital de Chamamento Público nº 003/2025, publicado pela Prefeitura de Goiânia para o credenciamento de médicos na rede municipal de saúde. A determinação é do juiz William Fabian, da 4ª Vara da Fazenda Pública Municipal, após ação ajuizada pelo Sindicato dos Médicos no Estado de Goiás (Simego). A decisão mantém todos os contratos firmados anteriormente, com os valores originais.\nNa ação, o Simego apontou irregularidades como a redução da remuneração dos médicos. O sindicato chegou a apontar queda de 35% dos valores recebidos pelos profissionais da saúde. O sindicato também destacou que, no caso dos médicos generalistas com jornada de 20 horas semanais, a remuneração prevista caiu de R$ 10,5 mil para R$ 8 mil, uma redução de cerca de 23%.