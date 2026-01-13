A Justiça voltou a negar pedido feito por representantes de familiares das seis pessoas que foram mortas em uma chacina no Jardim Olímpico, em Aparecida de Goiânia, para que fosse considerado válido o recurso que pede a anulação do júri popular que absolveu três policiais militares que haviam sido acusados pelo crime. A chacina aconteceu em novembro de 2011 e o júri, em novembro de 2024. Entre as vítimas, estava uma criança de 4 anos.\nO recurso protocolado em setembro do ano passado foi negado pelo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), desembargador Amaral Wilson de Oliveira, no dia 7 de janeiro. Amaral manteve o entendimento dado pela 2ª Câmara Criminal do TJ-GO em decisões proferidas, uma em junho e duas em agosto. O advogado Valério Luiz Filho, que fala em nome da família das vítimas, diz que será protocolado novo recurso, desta vez no Superior Tribunal de Justiça (STJ).