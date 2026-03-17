-Vídeo - Ponte caindo em Aragoiânia (1.3387008)\nPais denunciam que uma Kombi do transporte escolar precisa passar por uma ponte quase caindo na zona rural de Aragoiânia, na Região Metropolitana da capital. Segundo eles, a estrutura do local está comprometida há cerca de 15 dias, o que traz riscos aos alunos, ao motorista e a outros veículos que necessitam usar a via. Um vídeo exclusivo obtido pelo POPULAR mostra as condições da ponte nessa terça-feira (17) (assista acima).\nEm nota ao POPULAR, a Prefeitura de Aragoiânia informou que o município foi contemplado com cinco pontes por meio da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), dentre elas a Ponte do Nego Paulista, e que aguarda liberação e autorização da pasta para o início da execução da obra/reforma da ponte. Afirmou também que, diante da preocupação com a segurança da população, a prefeitura adotou as providências necessárias.