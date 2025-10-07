Homem medindo a cintura (Reprodução/Pixabay)\nA Indústria Química do Estado de Goiás (Iquego) planeja produzir e distribuir no estado medicamentos à base de Semaglutida e Liraglutida, mais conhecidos como “canetas emagrecedoras”. A distribuição seria gratuita e viabilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O órgão, ligado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, protocolou o projeto de fabricação dos remédios junto ao Ministério da Saúde. Não há uma estimativa de prazo para autorização.\nO POPULAR pediu, na manhã desta terça-feira (7), um posicionamento sobre o caso para o Ministério da Saúde. Entretanto, não houve retorno até a última atualização desta reportagem.\nConforme a Iquego, o objetivo da iniciativa é ampliar o acesso da população a terapias inovadoras e contribuir com o desenvolvimento científico. Em nota, órgão informou que o projeto está “em fase de tramitação administrativa e de análise técnica junto ao Governo Federal” (leia a íntegra ao final da matéria).