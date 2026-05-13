Um caminhão carregado com insumos farmacêuticos e canetas emagrecedoras foi atacado por criminosos na zona oeste de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira (13).\nO crime ocorreu por volta de 00h10, na avenida Domingos de Souza Marques, na Vila Jaguara. Houve troca de tiros entre os assaltantes e a equipe de vigilantes que escoltava o caminhão\nDe acordo com a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, ao menos um dos vigilantes foi baleado. O motorista do caminhão foi levado como refém e ainda não foi localizado, diz a corporação.\nO caminhão foi arrombado com um pé de cabra e as caixas com produtos foram abertas. Os ladrões fugiram levando medicamentos, mas parte da carga ficou espalhada na via.\nO veículo que escoltava o caminhão ficou com diversas marcas de tiros, na frente e na lateral. Os criminosos também roubaram as armas que estavam com os seguranças.