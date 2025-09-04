Lago do Parque Jerivá (Reprodução/TV Anhanguera)\nO lago do Parque Jerivá, na Vila São Luiz, em Goiânia, secou e deixou moradores insatisfeitos com a aparência. À TV Anhanguera, eles disseram que a situação se repete todo ano. Ao POPULAR, a Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) disse que a redução da água é esperada devido ao período de estiagem e que "técnicos estudam ações na bacia hidrográfica que podem incidir nesse ambiente, com resultado a longo prazo" (veja a nota na íntegra ao final da reportagem).\nEra para estar cheio de água, bonito, limpinho. Agora está uma imundice, cheio de sujeira. Dá tristeza. Era para ter alguém tomando conta”, afirmou o aposentado Luiz Carlos Machado.\nVeja reportagem da TV Anhanguera: Lago de parque em Goiânia seca, e moradores pedem solução da prefeitura\nEssa não é a primeira vez que o lago do Parque Jerivá sofre com o esvaziamento. O POPULAR mostrou que em setembro de 2022 e 2021 o lago também secou. À época, a moradora da região Lídia Mamede relatou que desde que se lembra, todos os anos o lago esvazia.