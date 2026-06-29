-Vídeo (1.3427624)\nUm dos cartões-postais mais cercados de mistérios em Goiás voltou a chamar a atenção nas redes sociais. Dois amigos publicaram um vídeo mostrando uma nova expedição no Lago Azul, conhecido como Lago Sem Fundo, em Niquelândia, no norte goiano, com o objetivo de descobrir a profundidade do local, conhecido pelas suas águas de cor azul esverdeada.\nNa publicação, os exploradores afirmam ter utilizado uma câmera subaquática, uma lanterna e quase mil metros de linha para tentar alcançar o fundo do lago. Segundo eles, a profundidade encontrada foi de 710 metros.\nO vídeo acompanha a descida da câmera e, posteriormente, registra o momento em que o cabo se rompe durante a retirada do equipamento, fazendo com que o item permanecesse no fundo do lago (assista acima).\nConheça o lago 'sem fundo' em Niquelândia