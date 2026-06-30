Dois amigos publicaram um vídeo mostrando que conseguiram medir 710 metros de profundidade no Lago Azul, conhecido como Lago Sem Fundo, em Niquelândia, no norte goiano (Arquivo pessoal/Júlio César; Reprodução/Instagram de Nos Mínimos Detalhes)\nUma expedição para desvendar o mistério do Lago Azul, conhecido como "Lago Sem Fundo", em Niquelândia, terminou com a perda de todos os equipamentos de gravação, mas também com uma medição impressionante da profundidade do local. O publicitário Júlio César Alves Magalhães e o guia turístico e secretário municipal de Turismo de Niquelândia, Reneval Pires, utilizaram quase mil metros de linha e uma câmera subaquática na tentativa de alcançar o leito do lago, no norte de Goiás. No entanto, durante o recolhimento do equipamento, o cabo se rompeu e a câmera afundou.