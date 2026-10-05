Equipes de salvamento atenderam ocorrência durante festa na zona rural de Abadia de Goiás (Divulgação/Corpo de Bombeiros)\nCerca de 30 pessoas caíram da laje de um antigo reservatório de água que desabou durante uma festa em uma chácara em Abadia de Goiás, na madrugada deste domingo (4). O Corpo de Bombeiros realizou o resgate de uma vítima que caiu em um vão de três metros de profundidade.\nDe acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava consciente e orientada, mas com suspeita de fratura. Ela foi atendida inicialmente por dois bombeiros que estavam nas proximidades.\nSegundo a corporação, a vítima foi fixada a uma prancha, imobilizada e retirada do local com o auxílio de cordas e escadas. Posteriormente, ela foi encaminhada ao Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG) para avaliação e atendimento médico.