Com o aumento do fluxo de veículos na região nos últimos anos, um novo viaduto deve ser feito na GO-060, nas proximidades do Conjunto Vera Cruz, semelhante ao que foi inaugurado no ano passado no trevo de acesso a Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia (RMG). Nesta semana, a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) publicou o edital do processo licitatório da obra, com estimativa de custo de R$ 77 milhões para conclusão em 25 meses após a assinatura da ordem de serviço, com extensão de 5,78 quilômetros (km).\nA obra anunciada desde ao menos 2021 pela Prefeitura de Trindade teve o aviso sobre o edital da licitação publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) do último dia 28, com previsão para a sessão de abertura das propostas para o dia 15 de maio. Com o viaduto, o Conjunto Vera Cruz ficará interligado à região leste do município da RMG pela parte inferior, por meio de rotatória saindo da rua de acesso ao Terminal Vera Cruz, enquanto o elevado fica para quem segue pela rodovia estadual, a exemplo do viaduto do Portal da Fé.