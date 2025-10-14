-POP_ConVivaGYN_141025 (1.3323816)\nUm ato público pedindo segurança e respeito aos ciclistas reuniu autoridades responsáveis pela gestão do trânsito e políticos na rotatória do Jardins Verona, em Goiânia, na manhã desta terça-feira (14). O fisioterapeuta e professor da Universidade Estadual de Goiás (UEG) Thiago Vilela, responsável pelo projeto ConViva, disse que a intenção do evento foi promover a conscientização dos motoristas e apelo às autoridades.\nO evento foi excelente. O grande objetivo desse primeiro evento era pedir atenção para a causa dos ciclistas. A percepção do ciclista, no trânsito, tem de ser exteriorizada para os motoristas, pois a gente anda na rua com medo. Inclusive, fizemos um documento solicitando algumas medidas que foi entregue para as autoridades”, disse em entrevista ao POPULAR.