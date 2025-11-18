Aeroporto Nelson Ribeiro Guimarães, em Caldas Novas (Divulgação/Socicam Aeroportos)\nA Latam anunciou uma série de rotas inéditas para sua programação de voos em 2026. Uma das novidades é o trajeto de Guarulhos a Caldas Novas, um dos principais destinos turísticos de Goiás. Segundo a companhia aérea, a nova linha começará a operar a partir de junho do próximo ano, com voos diários.\nConforme o anúncio, divulgado nesta segunda-feira (17), a rota para o sul goiano será operada por aeronaves da família Airbus A320. Esses modelos têm capacidade para 100 a 200 passageiros e são utilizados em trajetos de curta ou média distância, com duração de até cinco horas.\nNo Brasil, a Latam também iniciará operações em Uberaba (MG), Juiz de Fora (MG) e Campina Grande (PB), alcançando a marca de 63 aeroportos atendidos no país. De acordo com a empresa, o objetivo é ampliar a conectividade com destinos turísticos e de negócios no interior.