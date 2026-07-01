Pareceres técnicos elaborados pela consultoria Hirata & Associados, contratada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), em junho, avaliaram a segurança e a durabilidade do viaduto da Avenida Leste-Oeste sobre a Avenida Castelo Branco. O ponto de maior divergência técnica concentra-se nos muros de contenção em terra armada nas rampas, onde foram identificados desalinhamento entre 6 e 12 centímetros. O aterro estrutural tem erosões e as placas de concreto sofreram lixiviação e surgimento de eflorescências devido à exposição às chuvas durante o período de paralisação e à falta de sistemas de drenagem superficial.\nPorém, quanto à infraestrutura, os pilares e a pista suspensa, o relatório concluiu que “as tensões solicitantes são menores que as resistentes”, o que mantém a estabilidade e a vida útil de 50 anos sem a necessidade de reforços. Os documentos validaram a decisão do Paço Municipal em buscar um projeto alternativo para desafogar o trânsito na região, visto que as obras do viaduto completam dois anos de paralisação e não há solução rápida para sua finalização. De acordo com a superintendente de Obras e Serviços Públicos da Seinfra, Flávia Ribeiro, os laudos foram enviados à empresa BK Infraestrutura, responsável pela execução do serviço, e, possivelmente, serão contestados.