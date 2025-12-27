A Polícia Científica de Goiás estima que em dez dias deve estar concluído o laudo da perícia realizada no local do acidente que vitimou três policiais militares, a mulher de um deles e um produtor rural. Uma sexta pessoa ficou ferida e foi levada ao hospital. A tragédia, entre uma caminhonete e um veículo de passeio, ocorreu na tarde da quinta-feira (25), em uma curva considerada perigosa da Rodovia GO-164, entre Firminópolis e Novo Planalto, que é distrito do município.\nAs vítimas que perderam a vida foram os soldados João Paulo Marim Guimarães, de 32 anos; Renato da Silva Duarte, de 32; Robson Luiz Fortuna Filho, de 31; a mulher dele, a pedagoga Cybelle Ferreira Oliveira, 36; e o fazendeiro Valdelan da Silva Ferreira, de 77, que estava na Amarok conduzida por João Marcos Pires Bosso, de 31 anos, o único sobrevivente.