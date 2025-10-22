Exame de insanidade mental feito por peritos da Junta Médica Oficial do Poder Judiciário de Goiás concluiu que o mecânico Davi Pereira da Silva, de 45 anos, réu no processo pelo assassinato da empresária Maria da Conceição dos Santos Mendonça, de 74, não apresenta nenhuma doença mental e que suas capacidades de entendimento e autodeterminação são plenas. Ou seja, ele estaria consciente da atitude ilícita quando, segundo a denúncia, fez a empresária desmaiar na oficina dela em Aparecida de Goiânia em janeiro deste ano, a colocou no carro e, após ela tentar fugir, a golpeou com uma facada no pescoço.\nDavi prestava serviço para a empresária na oficina havia alguns anos e, no dia do crime, ele teria sido chamado para o estabelecimento para um serviço. Inicialmente, a Polícia Civil e o Ministério Público de Goiás (MP-GO) sustentaram que o mecânico tentou roubar a vítima e que a matou quando ela tentou escapar do veículo. Porém, a Justiça invalidou a tese, dizendo não haver provas disso, e o crime ficou sem motivação no processo. Davi nunca negou a autoria do assassinato, mas alegava ter tido um apagão. Segundo o mecânico, há cerca de três anos ele parou de usar drogas e ingerir bebida alcoólica e, desde então, sofre com surtos psicóticos.