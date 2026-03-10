Empresária Isabel Cristina, de 59 anos, que morreu após um procedimento estético (Reprodução/TV Anhanguera)\nO laudo cadavérico da empresária Isabel Cristina Gonzaga, de 59 anos, que morreu após fazer um procedimento estético em Goiânia, deve apontar se a morte tem ligação com polimetilmetacrilato, substância conhecida como PMMA. À TV Anhanguera, o delegado Eduardo Carrara explicou que é cedo para afirmar se houve erro médico. "Esse laudo vai dizer a causa da morte e analisar os produtos utilizados na vítima", reforçou o investigador. Ao POPULAR, a Polícia Científica (PCI) informou que o documento ficará pronto em até 30 dias.\nEm nota, o Instituto da Longevidade explicou que Isabel passou por dois procedimentos diferentes na clínica. O primeiro foi uma correção glútea com PMMA, que não gerou complicações. O segundo foi uma correção de celulite, após a qual houve intercorrência. "A paciente recebeu assistência médica adequada, sendo prescritos antibióticos e o medicamento Transamin, conforme a conduta adotada pela Dra. Eline Corrêa", destacou o comunicado (leia na íntegra ao final do texto).