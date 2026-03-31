Weslenny Rosa Lima tinha 9 anos e o irmão, de 8, está internado (Reprodução/TV Anhanguera)\nO laudo para apontar se Weslenny Rosa Lima, de 9 anos, foi envenenada deve ficar pronto em até 30 dias, segundo a Polícia Científica (PCI). O caso ocorreu em Alto Horizonte, no norte goiano, após um jantar na casa da família. Em nota, a Polícia Civil (PC) disse que a investigação está em andamento e seguirá sob sigilo (leia na íntegra ao final do texto).\nO irmão mais novo de Weslenny, de 8 anos, também passou mal após a refeição e está internado no Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu. Em nota enviada na manhã desta terça-feira (31), a unidade informou que o paciente HRL "continua internado, apresentando melhora clínica, com quadro estável".\nConforme o delegado que começou a investigar o caso, Sandro Leal, a mãe e o padrasto das crianças são tratados como "suspeitos naturais", visto que eles eram os únicos adultos na casa. Segundo Leal, o casal negou que houve algum tipo de crime. "Ambos dizem que consumiram as mesmas refeições e não sabem. Eles também dizem que não tinham veneno em casa", explicou.