Laudo de reprodução simulada dos fatos feito por peritos da Polícia Científica de Goiás aponta que pode ser verdadeira a versão de testemunhas que dizem ter visto uma viatura da Polícia Militar entrando de ré em uma casa no Residencial Solar Bougainville, em Goiânia, em abril de 2018, onde estavam três adolescentes mortos durante abordagem policial e outro jovem de 14 anos que teria sido levado nesse veículo. A partir da análise das provas já levantadas, dos depoimentos e da verificação in loco das narrativas apresentadas, não há elementos que contradigam as pessoas que garantem que a viatura entrou no lote após os tiros disparados dentro da casa. Os policiais negam.\nQuatro policiais militares são acusados pela chacina de quatro adolescentes dentro da residência em que estariam jogando videogame, sendo que o corpo de um deles, o estudante João Vitor Mateus de Oliveira, nunca foi encontrado. Por seis anos, o jovem foi considerado desaparecido, mas a situação mudou com a entrada do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) no caso. Em dezembro de 2024, após denúncia do órgão, a Justiça tornou réus o segundo-tenente Fabrício Francisco da Costa, o terceiro-sargento Thiago Antonio de Almeida, o cabo Eder de Sousa Bernardes e o soldado Cledson Valadares Silva Barbosa.