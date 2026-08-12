Foi aprovado pela Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, nesta quarta-feira (12), o Projeto de Lei nº 034/2026, que cria um programa de reconstrução dentária pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para mulheres vítimas de violência doméstica que sofreram danos à saúde bucal. A proposta, de autoria do vereador Tatá Teixeira, prevê procedimentos como restaurações, próteses e tratamentos estéticos e ortodônticos.\nA Prefeitura de Aparecida informou ao POPULAR que, depois que o projeto chegar ao Executivo, ele será analisado pela Procuradoria-Geral do Município. Só após essa avaliação o prefeito Leandro Vilela vai decidir se sanciona ou veta a proposta (veja a nota completa ao fim da matéria).\nO texto estabelece que o atendimento seja feito prioritariamente pela rede pública municipal ou por unidades conveniadas, seguindo os protocolos do SUS. Além das restaurações, próteses e tratamentos estéticos e ortodônticos, o programa prevê outras intervenções necessárias para a recuperação odontológica das vítimas.