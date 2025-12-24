Com a frente voltada para a Praça Cívica, no Centro de Goiânia, a casa onde morava o escritor e folclorista Bariani Ortencio deve ser adquirida pela Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). A compra foi aprovada dentro de um projeto que visa implantação do Centro Cultural do Legislativo Goiano na residência de traços da arquitetura modernista, cuja proposta é também manter e preservar o acervo histórico de Bariani. O imóvel já chegou a ter a venda anunciada por R$ 5,9 milhões, mas o valor a ser pago pela Casa à família do escritor falecido em 2023 ainda não está fechado.\nDe autoria do deputado estadual Mauro Rubem (PT), presidente da Comissão de Cultura, Esporte e Lazer da Alego, o projeto aprovado nesta quinta-feira (22) prevê a criação do Centro Cultural do Legislativo Goiano e do Centro de Comunicação Pública, Democracia e Direitos do Legislativo Goiano, em dois imóveis distintos. O primeiro, que deve abrigar a sede da Diretoria de Cultura da Casa, será instalado na antiga casa de Waldomiro Bariani Ortencio, situada na Rua 82, em frente à Praça Cívica, após articulações entre a família do escritor e parlamentares.