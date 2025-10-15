Uma nova lei traz uma lista de regras para a circulação dos “Trenzinhos da Alegria” em Goiânia, sendo que um dos mais conhecidos é a “Carreta Furacão”. Por exemplo, a partir de agora, será obrigatório ter uma licença emitida pela Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), válida por seis meses. Além disso, é proibido que o veículo toque músicas com letras de baixo calão - racistas, de cunho sexual ou que promovam violência. A publicação da lei ocorreu nessa terça-feira (14) no Diário Oficial do Município.\nO autor da lei é o vereador Geverson Abel (Republicanos). Ao POPULAR, o parlamentar explicou que muitos empreendedores que atuam com os Trenzinhos da Alegria procuraram o gabinete dele porque queriam trabalhar de forma regular. Abel também destacou que a regulamentação tem um caráter educativo e prioriza empresários locais, o que beneficia a economia de Goiânia.