Antes restritos aos cuidados com bebês, os lenços umedecidos ganham adeptos entre os adultos como solução para a higiene íntima no dia a dia, principalmente na hora do "número dois". Circulam nas redes sociais mulheres e homens listando os benefícios do item em relação ao papel higiênico, e marcas lançam linhas específicas para diferentes partes do corpo.\nMédicos reforçam que nenhum produto substitui a água e sabão como a melhor forma de limpeza de qualquer área do corpo. Os lenços umedecidos entram como uma alternativa prática quando o banho não é viável, como numa viagem longa ou numa trilha no mato. São também menos abrasivos, diz Claudiane Garcia de Arruda, ginecologista e obstetra da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo).\nComo congelar e descongelar alimentos\nAnimais mudam rotina de hospitais goianos e complementam terapia de pacientes