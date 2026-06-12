-Vídeo (1.3421020)\nUm dos mistérios urbanos mais conhecidos de Goiânia voltou a despertar a curiosidade dos goianienses após ganhar repercussão nas redes sociais. Nos elevadores do Parthenon Center, edifício localizado no Centro da capital, a numeração salta do 7º para o 9º andar, detalhe que há décadas alimenta histórias sobre o suposto desaparecimento do 8º pavimento.\nA discussão ganhou novo fôlego após viralizar um vídeo publicado por Mariana Alves Tavares, de 20 anos, em seu perfil dedicado ao compartilhamento de histórias e curiosidades sobre Goiânia. Intitulado "Solucionando o mistério urbano mais famoso do Centro de Goiânia!", o conteúdo já ultrapassou 65 mil visualizações e reacendeu o debate sobre uma das lendas mais conhecidas da cidade.\nNa publicação, Mariana chama atenção justamente para o elemento que sustenta o imaginário em torno do edifício. "Se você entrar no elevador principal hoje, vai ver que os botões realmente pulam do número 7 pro número 9", afirmou no vídeo (assista acima).