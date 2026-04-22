-carro_leonardo_goiania.mp4 (1.3401190)\nO cantor Leonardo acaba de aumentar sua coleção com um 911 Carrera Cabriolet, da geração 992.2. O modelo, que custa aproximadamente R$ 1,29 milhão, foi comprado em Itapema, no litoral norte de Santa Catarina (SC), e já seguiu para a casa do cantor, em Goiânia. Além do design sofisticado, a máquina impressiona pelo desempenho técnico, chegando até 291 km/h e é considerada um dos grandes destaques da engenharia automotiva atual.\nA revendedora mostrou os bastidores da entrega do novo carro de Leonardo. O registro acompanha todo o processo, partindo do embarque no caminhão-cegonha até o desembarque na porta da residência do cantor. O vídeo da entrega já acumula milhares de visualizações e comentários de fãs e amigos, celebrando a nova compra do cantor.\nPara os goianienses, ver a "máquina" vermelha circulando pelas avenidas da cidade será, sem dúvida, um novo ponto de atenção. 'Tem bom gosto mesmo, hein?', escreveu um admirador do cantor.'Merecedor, esse cara é nota mil', escreveu outro fã.