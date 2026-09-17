-VÍDEO: Cantor Leonardo fala sobre irmãs (1.3457374)\nO cantor Leonardo contou que foi expulso de um grupo da família em uma rede social após fazer um comentário sobre o peso das próprias irmãs. O relato foi feito há cerca de quatro anos, durante uma entrevista ao canal do YouTube Alê Oliveira.\nNa ocasião, Leonardo contou, entre risadas, que foi colocado no grupo da família sem ter pedido para participar. Ao ver as mensagens, ele fez um comentário sobre as irmãs.\nNossa, mas minhas irmãs estão muito gordas”, conta entre risadas.\nLeonardo relembra piada sobre Faina feita no Faustão e pede desculpas quase 20 anos depois\nLeonardo ganha guitarra de presente de Hugo, da dupla com Guilherme, e agradece: 'Cantar uma música para você'\nLeonardo recebe surpresa dos filhos João Guilherme, Jéssica Beatriz e Matheus Vargas no Dia dos Pais