-VÍDEO: Leonardo relembra piada sobre o Faina (1.3454915)\nO cantor Leonardo, de 63 anos, relembrou uma piada feita por ele no programa Domingão do Faustão, que envolvia o município de Faina, em Goiás. Quase 20 anos depois, o sertanejo pediu desculpas aos moradores da cidade e aproveitou para elogiar o tradicional rodeio do município.\nEm um vídeo publicado nas redes sociais de Andreia, moradora de Faina, Leonardo aparece ao lado dela e fala sobre a brincadeira. O cantor diz que está gravando o vídeo para se retratar com a cidade.\nEntão, meu Brasil querido, estou aqui para retratar-me com a Andreia. Andreia é lá do Faina. Faina, povo do Faina, me desculpe, viu? Do fundo do meu coração”, declara o cantor.\n'Faina Sim': torcedora goiana viraliza com cartaz feito à mão em jogo do Brasil nos Estados Unidos