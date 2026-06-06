-VÍDEO: Leonardo surpreende ao zerar teste do bafômetro e cantar para policial (1.3419181)\nO cantor sertanejo Leonardo surpreendeu policiais rodoviários ao "zerar" o teste do bafômetro e cantar para a equipe durante uma blitz na madrugada da última quarta-feira (3). A abordagem ocorreu na Rodovia SP-340, em Casa Branca (SP), quando o artista deixava o Jabuticaba Rodeio Festival 2026. O vídeo do momento descontraído já soma mais de 620 mil visualizações (Veja acima).\nConforme informou a PM à repórter Letícia Fiuza do g1 Goiás, a fiscalização no quilômetro 236 tinha como objetivo prevenir infrações e garantir a segurança dos motoristas que saíam do festival.\nDurante a blitz, os policiais pararam o carro onde estava o sertanejo. Segundo a polícia, Leonardo foi simpático e descontraído, aceitando participar de um vídeo que depois foi publicado nas redes sociais da corporação.