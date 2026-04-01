Ainda neste ano deve ser divulgado o edital para a licitação do Complexo Viário Luiz Alberto Maguito Vilela, na GO-020, próximo ao Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON). A estrutura terá rebaixamento da pista central da rodovia, com um total de seis faixas, três em cada sentido, e ainda duas alças de retorno suspensas, criando uma espécie de rotatória em nível, semelhante ao que foi feito na Rua 90 com a Avenida Jamel Cecílio, no Setor Sul, para a passagem do BRT Norte-Sul.\nO projeto foi uma doação para a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) da FGR Urbanismo e Flamboyant Urbanismo, que contrataram os serviços da Dnastest por cerca de R$ 1 milhão. A estimativa é que a obra, que deve durar de 15 a 18 meses, custe em torno de R$ 52 milhões, pagos pelo Estado de Goiás. O complexo viário (formado por dois viadutos e uma trincheira) será implantado no cruzamento da GO-020 com a Avenida Dr. José Hermano, na região do Jardim Vitória. O anteprojeto foi entregue pela Prefeitura à Goinfra nesta terça-feira (31) e está em análise pela equipe técnica da agência.