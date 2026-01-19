O edital para o leilão da concessão do Parque Estadual Serra de Caldas Novas (Pescan), por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), está em processo de reelaboração pela pasta e pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e deve ser publicado ainda neste semestre. A primeira versão do documento foi publicada em setembro, em que a concorrência seria por meio da maior oferta de outorga fixa, que tinha como valor mínimo R$ 1.704.980,38 a ser pago para o Estado de Goiás. No final de outubro, a abertura das propostas foi deserta, ou seja, sem nenhuma empresa interessada.\nSegundo a Semad, o Pescan é o único parque cujo processo avançou até a fase de licitação. “Como não houve apresentação de propostas, o certame foi declarado deserto. Diante disso, a Semad e o BNDES iniciaram a revisão da modelagem da concessão, com o objetivo de ajustar o edital à realidade do mercado, mantendo integralmente as exigências ambientais”, considera a secretaria. A empresa vencedora da concessão, de acordo com o primeiro edital, faria a administração da unidade por 30 anos e teria de investir no local cerca de 6% da receita total bruta. A estimativa era de que o valor total do contrato fosse de R$ 305 milhões.