O líder de uma facção criminosa, André Luiz Oliveira Lima, e o empresário José Edvarde de Lima Filho foram condenados por participação em um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou cerca de meio bilhão de reais em Goiás, segundo informações do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO).\nSegundo o TJGO, o grupo criminoso usava empresas de turismo de fachada e documentos de clientes para movimentar grandes quantias de dinheiro vinda do tráfico sem levantar suspeitas.\nAo POPULAR, a defesa de André Luiz, Gilberto Carlos de Morais, informou que recebeu a condenação com surpresa e que a defesa vai recorrer da decisão. Segundo ele, o recurso será apresentado dentro do prazo legal, após a análise completa da sentença (leia nota completa no final da matéria).\nA reportagem não conseguiu localizar a defesa de José Edvarde.