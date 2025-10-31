Considerados lideranças do Comando Vermelho, chefes do tráfico em Goiânia e em Itaberaí estão entre os mortos em megaoperação no Rio de Janeiro, segundo o secretário da Polícia Civil (PCERJ), Felipe Curi. Durante coletiva de imprensa, realizada nesta sexta-feira (31), o titular apresentou que os líderes goianos são: Fernando Henrique dos Santos (Fernandinho), de 29 anos, e Rodinha, codinome de Marcos Vinícius da Silva Lima, de 27. Ao todo, seis foragidos da Justiça de Goiás foram mortos na ação e estão na lista dos 121 registrados.\nConforme a PCERJ, até o momento, foi possível identificar 99 criminosos mortos durante a Operação Contenção, deflagrada na terça-feira (28), nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio. Um dia após a operação, dezenas de corpos foram encontrados na mata por moradores, que os espalharam em uma rua em busca de serem reconhecidos.