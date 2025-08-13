Uma liminar da Justiça determinou que a Prefeitura de Goiânia realize obras de recuperação e revitalização de algumas pontes na capital. A decisão atende a um pedido do Ministério Público de Goiás (MP-GO), e as obras devem ser realizadas em até três meses.\nO POPULAR entrou em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) que por meio de nota disse que “nenhuma das Obras de Arte Especiais (OAE’s) avaliadas na capital encontra-se em situação crítica” e a pasta iniciou um processo licitatório para à contratação de soluções a fim de atender os apontamentos dos relatórios contratados (confira a nota na íntegra abaixo).\nNa liminar, a juíza Simone Monteiro, da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal e de Registros Públicos, determinou que as obras deverão ser realizadas nas seguintes pontes: