A Prefeitura de Goiânia ampliou de 11 para 14 o número de parques incluídos nos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental para concessão à iniciativa privada. A atualização foi confirmada pelo secretário municipal de Gestão de Negócios e Parcerias, José Silva Soares Neto, que afirmou que o novo grupo inclui os parques Lago das Rosas, no Setor Oeste; Bernardo Élis, que fica no Residencial Celina Park, e o Botafogo, no Setor Central. O modelo de concessão, no entanto, ainda não foi definido.\nOs parques da lista de que já se tinha conhecimento são Areião (Pedro Ludovico), Vaca Brava (Bueno), Jardim Botânico (Pedro Ludovico), Cascavel (Jardim Atlântico), Flamboyant (Jardim Goiás), Bosque dos Buritis (Centro), Carmo Bernardes (Parque Atheneu), Lagoa (Parque Industrial João Braz), Beija-Flor (Jaó), Bosque Boa Vista (Boa Vista) e Fonte Nova (Jardim Fonte Nova).