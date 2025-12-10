Nomes são de criminosos de alta periculosidade, segundo o Ministério da Justiça (Reprodução/Site do Ministério da Justiça)\nA lista dos criminosos mais procurados do Brasil inclui oito foragidos de Goiás. Os dados foram divulgados em um site lançado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) na segunda-feira (8). Ao todo, são 216 foragidos no país (confira os nomes dos goianos ao final desta reportagem).\nPara compor a lista, o ministério considerou aspectos como gravidade e natureza do crime cometido, vínculo com organizações criminosas, existência de múltiplos mandados de prisão e atuação interestadual.\nO site, chamado Projeto Captura, tem como objetivo envolver a sociedade na localização dos foragidos, por meio de denúncias anônimas. A plataforma gov.br/captura disponibiliza nome completo, CPF, data de nascimento e apelidos.