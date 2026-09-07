Dezenas de sacos de lixo, com restos de comida, resíduos de banheiro e embalagens diversas, se amontoam atrás de uma barreira New Jersey instalada na Rua 10, no Setor Central, no sentido da Praça Cívica, ao lado da ponte sobre a Marginal Botafogo. Com a chuva que caiu na tarde desta segunda-feira (7), parte dos resíduos desceu pela encosta e chegou à pista da Marginal Botafogo.\nNo final de julho de deste ano, O POPULAR mostrou que Goiânia tem pelo menos 221 pontos de descarte irregular de resíduos. A informação consta em documento da Gerência de Políticas de Manejo de Resíduos Sólidos da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), datado de 1º de julho deste ano. Além desses locais, há outros pontos de descarte espalhados por toda a cidade, muitos deles próximos aos pontos de descarte provisório (PDPs) mantidos pela Prefeitura.