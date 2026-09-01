-Vídeo (1.3278735)\nA Justiça Federal determinou o fechamento definitivo e a desativação total do Aterro Sanitário Ouro Verde, localizado em Padre Bernardo, no Entorno do Distrito Federal. A decisão, assinada na última sexta-feira (28) pela Vara Federal Cível e Criminal de Luziânia, atende a uma ação conjunta do Ministério Público de Goiás (MPGO) e do Ministério Público Federal (MPF), que apontaram graves irregularidades na operação e riscos ambientais na região.\nAlém de medidas de recuperação, os responsáveis privados foram condenados a pagar R$ 3 milhões por danos morais coletivos ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD). Uma indenização adicional referente aos danos irreparáveis será calculada após a conclusão dos laudos ambientais.\nEm caso de descumprimento das determinações, a sentença fixou multa diária que varia de R$ 20 mil a R$ 50 mil. Como a decisão foi proferida em primeira instância, os réus ainda podem recorrer ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1).