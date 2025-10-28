-lixo_espacial_goias.mp4 (1.3329423)\nUma bola de fogo foi vista cruzando o céu de estados brasileiros da região Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste.\nNas redes sociais, há registros de avistamentos feitos na Bahia, Sergipe, Goiás, Distrito Federal e Minas Gerais. Vídeos foram captados por volta das 21h50 (horário de Brasília), durante a noite desta segunda-feira (27).\nBola de fogo corta o céu; vídeo\nCometa mais brilhante do ano poderá ser visto em Goiás\nTerra tem uma nova lua? O que é o PN7 2025, que vai seguir planeta até 2083\nFenômeno foi visto a olho nu. Nas gravações compartilhadas nas redes sociais foi possível notar o objeto iluminado cortando o céu por alguns segundos.\nObjeto visto entrando na atmosfera é lixo espacial. Segundo o Bramon (Rede Brasileira de Observação de Meteoros), há a suspeita de que seja o fragmento do segundo estágio do foguete chinês Long March 71, que lançou um satélite em junho do ano passado.