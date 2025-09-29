A ação de limpeza realizada pela Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) ao longo dos 28 quilômetros de extensão nos dois sentidos da Marginal Botafogo, que corta Goiânia no sentido sul-centro, após o temporal que caiu na cidade na última terça-feira (23) redundou em um total de 108 toneladas de entulho retirados. Segundo a companhia, a cada dia, em média, são retirados 500 quilogramas ou 0,5 tonelada de resíduos todos os cursos d´água da capital, ou seja, a chuva da semana passada gerou o equivalente a 216 dias de lixo captados em toda a cidade.\nO volume é também correspondente a cerca de 9% de todos os resíduos recebidos pelo Aterro Sanitário a cada dia, cerca de 1,2 mil toneladas, levando em consideração apenas o serviço de coleta domiciliar na capital. “A Comurg detalha que, durante a limpeza dos córregos, são encontradas sacolas plásticas, garrafas, pneus e até móveis abandonados. Ela explica que o acúmulo desses materiais forma uma barreira que impede o escoamento e causa inundações em ruas, casas e comércios durante as chuvas”, informou a companhia.