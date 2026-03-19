Morreu nesta quarta-feira (18) o locutor Carlos Cebolinha, aos 54 anos, em Rialma, no centro goiano. O locutor estava internado a 2 meses e 10 dias, sendo 55 deles na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), segundo publicação da esposa, Polliana Araújo. A esposa de Cebolinha publicava constantemente vídeos com boletins médicos do marido e fotos ao lado dele no hospital.\nNo dia 24 de fevereiro Polliana publicou que o marido recebeu alta da UTI para a enfermaria, mas permanecendo em coma. A família estava fazendo uma rifa solidária para arcar com os gastos hospitalares do locutor.\nBeto Mendes, consultor de marketing político, radialista e amigo de Cebolinha, estava divulgando nas redes sociais o link da rifa para ajudar o colega de profissão. Após a notícia da morte, Beto publicou uma nota de pesar.